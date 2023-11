Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl eines Baggers in Jade +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Montag, 20. November 2023, 16:00 Uhr, bis Dienstag, 21.November 7:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen in der Sielstraße in Jade, im Bereich der dortigen Küstenschutzhalle, einen Anhänger samt darauf befindlichem Bagger.

Der Bagger ist von rot-orangener Farbe und hat eine dunkelblaue Fahrerkabine. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf 35.000 Euro.

Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04731/2694-0 bei der Polizei Nordenham zu melden.

