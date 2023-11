Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit sechs beteiligten Fahrzeugen auf der Autobahn 1 in Wildeshausen +++ Vier Leichtverletzte +++ Hoher Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Vier Personen wurden am Dienstag, 21. November 2023, gegen 21:40 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Wildeshausen leicht verletzt. Es entstand hoher Sachschaden.

Ein 58-jähriger Mann aus Dänemark befuhr mit einem Sattelzug die Autobahn 1 in Richtung Hamburg. Zwischen der Anschlussstelle Wildeshausen-West und der Rastanlage Wildeshausen kam er mit dem Zug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte auf dem Grünstreifen mit mehreren Bäumen. Trümmerteile landeten auf der Fahrbahn.

Über diese Teile fuhren ein 45-jähriger Bremer mit einem Sattelzug, ein 46-jähriger Niederländer mit einem VW und ein 65-jähriger Fahrer eines Kleinbusses aus dem Kreis Mayen-Koblenz. Eine 33-jährige Frau aus dem Emsland wich den auf der Fahrbahn liegenden Metallteilen aus und bremste ihren VW ab. Darauf reagierte eine 30-Jährige aus Harpstedt zu spät und fuhr mit einem Hyundai gegen den VW. Sie kollidierte in der Folge noch mit den Schutzplanken in der Mitte der Fahrbahn.

Der 58-jährige Däne erlitt leichte Verletzungen. Gleiches galt für die 33-Jährige aus dem Emsland, die 30-Jährige aus Harpstedt und ihre 82-jährige Mitfahrerin aus Wildeshausen. Die drei Frauen wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. An der Unfallstelle waren außerdem 22 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wildeshausen tätig. Alle sechs beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstanden Schäden in Höhe von etwa 100.000 Euro.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen richtete die Autobahnmeisterei eine Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Hamburg ein. Die Freigabe erfolgte am frühen Mittwoch, 22. November 2023, 05:15 Uhr.

