Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsame Pressemeldung der Hagener Staatsanwaltschaft und Polizei, sowie der Polizei des Märkischen Kreises - Haftbefehl wegen Mordes gegen 29-jährigen Tatverdächtigen

Hagen - Märkischer Kreis (ots)

Am Mittwoch, 27.09.2023, wurde eine Frau in der Iserlohner Innenstadt tot aufgefunden. Im Anschluss nahm die Polizei einen 29-Jährigen fest. Auf Antrag der Hagener Staatsanwaltschaft erließ ein Richter am heutigen Nachmittag, 28.09.2023, Haftbefehl wegen Mordes. Aktuell befindet sich der Tatverdächtige in einem Justizvollzugskrankenhaus. Die Ermittlungen dauern an. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell