Polizei Hagen

POL-HA: Hagener begeht räuberischen Diebstahl und bedroht Zeugen

Hagen-Altenhagen (ots)

In einem Geschäft in der Friedensstraße beging ein 37-Jähriger am Mittwoch (27.09.) einen räuberischen Diebstahl. Um 14.30 Uhr nahm der Hagener alkoholische Getränke aus dem Warenregal und verließ den Supermarkt, ohne zu bezahlen. Eine Mitarbeiterin sowie ein Mitarbeiter des Discounters sprachen den Ladendieb daraufhin an. Der Hagener beleidigte die Angestellten vulgär als "Pisser" und "Hurensöhne". Dabei fiel ihm eine entwendete Flasche Feigenlikör aus der Jackentasche. Als der 37-Jährige aufgefordert wurde, zur weiteren Klärung zurück in das Geschäft zu gehen, schubste er einen Mitarbeiter, ballte die Fäuste und drohte mit körperlicher Gewalt. Dem Ladendieb gelang zunächst die Flucht, ein 26-jähriger Zeuge des Vorfalls verfolgte ihn jedoch. Polizisten trafen den 37-Jährigen schließlich auf Höhe der Jugendverkehrsschule an. Sie nahmen den Hagener in Gewahrsam, da er sich aggressiv verhielt und den Zeugen bedrohte. Der 37-Jährige hatte einen Atemalkoholwert in Höhe von rund 1,4 Promille. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen räuberischen Diebstahls, Bedrohung sowie Beleidigung gegen ihn. (arn)

