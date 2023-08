Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: Kind in Wehranlage geraten - Feuerwehr und Rettungsdienst in Oppershausen im Einsatz

Oppershausen (ots)

Am Mittag des 20. August 2023 wurden die Ortsfeuerwehren Oppershausen, Offensen und Wienhausen zusammen mit den Tauchern der Ortsfeuerwehr Celle - Hauptwache und der DLRG sowie dem Rettungsdienst zum örtlichen Allerwehr alarmiert.

Laut ersten Erkenntnissen kam es bei einer Stand-Up-Paddling-Tour im Rahmen eines Kindergeburtstages zu einem Badeunfall. Einer 10-Jährigen gelang es hierbei nicht aus eigener Kraft das Ufer zu erreichen, weshalb sie kurz später in Panik geriet, in das Wasser sprang und in die Wehranlage getrieben wurde.

Die Aufsichtsperson, welche sich in unmittelbarer Nähe des Kindes befand, sprang diesem sofort hinterher und konnte dieses aufgrund der starken Strömungen nicht greifen. Ein ebenfalls vor Ort befindlicher Paddler wurde mit einer Leine gesichert und in das Wehr herabgelassen, wodurch das Kind an der Schwimmweste gepackt und gerettet werden konnte.

Bei Eintreffen der Feuerwehr konnte das Kind somit bereits an Land aufgefunden werden. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes unterstützten die Kräfte der Feuerwehr bei den notwendigen Reanimations- und Rettungsmaßnahmen. Im Rettungswagen konnte der Kreislauf der 10-Jährigen dann stabilisiert und die Beatmung sichergestellt werden. Anschließend wurde das Kind mittels eines Rettungshubschraubers in die MHH nach Hannover verbracht werden.

Der Einsatz für die DLRG und die Kräfte der Celler Hauptwache konnte noch auf der Anfahrt abgebrochen werden.

Im Einsatz waren neben den oben genannten Feuerwehren ebenfalls zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, ein Rettungshelikopter sowie zwei Fahrzeuge der Polizei.

Weitere Informationen hinsichtlich des Gesundheitszustandes liegen der Freiwilligen Feuerwehr Flotwedel nicht vor.

