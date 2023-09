Polizei Hagen

POL-HA: Rollerfahrerin stürzt nach Zusammenstoß mit Bordstein

Hagen-Hochschulviertel (ots)

In der Eppenhauser Straße verletzte sich eine Hagenerin am Mittwoch (27.09.) bei einem Unfall mit ihrem Roller. Um 15.30 Uhr fuhr die 47-Jährige in Fahrtrichtung Hohenlimburger Straße. Sie verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Bordstein zusammen. Bei dem anschließenden Sturz zog sich die Frau leichte Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die 47-Jährige in ein Krankenhaus. Der an dem Roller entstandene Sachschaden liegt bei rund 500 Euro. (arn)

