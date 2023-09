Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrerin fährt 11-jährigen Jungen an und flüchtet von der Unfallstelle - Zeugen gesucht

Hagen-Mitte (ots)

Am Dienstagmorgen (26.09.2023) fuhr eine bislang unbekannte Autofahrerin in der Innenstadt einen 11-jährigen Jungen an und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Gegen 09.45 Uhr wurden Polizeibeamte zu einem Hagener Krankenhaus gerufen, weil der 11-jährige, leicht verletzte Junge, dort mit seinen Eltern vorstellig geworden ist. Er sagte den Polizisten, dass er am Morgen, gegen 7.30 Uhr, an der Rembergstraße / Eickertstraße die Fahrbahn überqueren wollte. Kurz bevor er die andere Straßenseite erreicht hatte, wurde er von einem PKW erfasst und stürzte. Die bislang unbekannte Autofahrerin hielt an und fragte den Jungen nach Verletzungen. Als der 11-Jährige dies zunächst verneinte, stiegt die Frau wieder in ihr Auto und fuhr weg. Das leicht verletzte Kind sagte den Beamten im Krankenhaus, dass die Frau etwa 30 Jahre alt und zwischen 165 cm und 170 cm groß war. Sie hatte schwarze, schulterlange Haare, braune Augen und trug ein braunes Kleid. Bei ihrem Auto handelte es sich vermutlich um einen schwarzen Opel. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, sich unter der Rufnummer 02331-986 2066 zu melden. (sen)

