POL-HA: Gemeinsame Pressemeldung der Hagener Staatsanwaltschaft und Polizei, sowie der Polizei des Märkischen Kreises - Aufgefundene tote Frau in der Iserlohner Innenstadt führt zu Festnahme mit SEK-Einsatz

Hagen-Hohenlimburg (ots) - Am Dienstag, 26.09.2023, bemerkte eine Spaziergängerin in der Möllerstraße gegen 20:50 Uhr einen Mann. Er schwankte und hielt eine Vodkaflasche in den Händen. Anschließend stieg er in einen PKW und fuhr los. Die Fußgängerin verständigte sofort die Polizei. Die Beamten konnten den Mann (51) an einer Wohnanschrift antreffen, da sich die Zeugin das Kennzeichen gemerkt hatte. Sein ...

