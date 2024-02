POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Pkw-Aufbruch

Nienburg (ots) - (Thi) Am Dienstag den 27.02.2024, entwendete ein bislang unbekannter Täter einen E-Scooter. Gegen 17:30 Uhr stellte ein 14-Jähriger aus Nienburg seinen E-Roller an dem Fahrradständer vor dem Restaurant an der Hannoverschen Straße 124 in Nienburg ab. Als er gegen 20 Uhr zu dem Fahrradständer zurückkehrte, war den Roller nicht mehr dort. Das Schloss mit dem der Roller angeschlossen war, wurde ...

