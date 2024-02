POL-NI: Nienburg- 22-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss

Nienburg (ots) - (Oth) Am Dienstag, den 27.02.2024 ereignete sich im Zeitraum zwischen 08:00 Uhr und 13:30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Bunsenstraße in Nienburg. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidierte vermutlich beim Vorbeifahren mit einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten VW Polo. An dem Polo einer 40-Jährigen entstand leichter Sachschaden am linken Außenspiegel. Der Unfallverursacher setzte ...

