POL-NI: Hagenburg - Zeugenaufruf nach Geldbörsendiebstahl

Nienburg (ots) - (Thi) Am Freitag den 23.02.2024, ereignete sich in Rinteln auf dem Falkenweg eine Verkehrsunfallflucht. Gegen 18:50 Uhr fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug in einen Kabelverteilerschrank der Rintelner Stadtwerke. Anschließend entfernte sich dieser vom Unfallort, ohne die erforderlichen Maßnahmen als Unfallbeteiligter zu treffen. Der Schaden an dem Kabelverteilerschrank beläuft sich ...

mehr