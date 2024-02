POL-NI: Stadthagen- Besonders schwerer Fall des Landfriedenbruchs, Bedrohung und Körperverletzung

Nienburg (ots) - (Oth) Am Samstag, den 24.02.2024, ereignete sich in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 14:25 Uhr ein Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in der Bücker Straße in Hoya. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken, mit einem ordnungsgemäß in der Parklücke geparkten VW Touran. An dem Touran einer 41-Jährigen aus Hoya entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei ...

