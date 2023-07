Feuerwehr Langenfeld

FW-Langenfeld: Rettung aus unwegsamen Gelände

Langenfeld (ots)

Die Feuerwehr Langenfeld wurde am 31.7.2023 um 14:09 Uhr an den Galkhausener Bach gerufen. Dort war im Bereich zwischen der Theodor-Heuss-Straße und der Bachstraße eine 60-jährige Frau beim Gassigehen mit ihrem Hund gestürzt und verletzte sich dabei schwer. Sie konnte eigenständig die Rettungskräfte alarmieren und beschrieb dem Zentralisten wo sie sich befindet. Der Zentralist entsendete einen Rettungswagen und ein Löschfahrzeug der Feuerwehr an die Einsatzstelle. Aufgrund des unwegsamen Geländes musste die Feuerwehr den Rettungsdienst bei der Rettung der Verunfallten unterstützen. Die Patientin wurde rettungsdienstlich versorgt.

Im Anschluss wurde sie auf einem Combi-Carrier, einer speziellen Rettungstrage, achsengerecht durch das schwere Terrain zum Rettungswagen getragen und dort auf eine Fahrtrage umgelagert. Insgesamt waren bei der Rettung bis zu 8 Einsatzkräfte beteiligt. Nachfolgend an die aufwendige Rettung wurde die Dame in ein nahe gelegenes Krankenhaus transportiert. Darüber hinaus retteten die Einsatzkräfte auch die Hundedame "Lilli" und betreuten sie bis zum Eintreffen der Tochter der Verunfallten an der Einsatzstelle. Der Hund konnte dann im Anschluss an diese übergeben werden.

Um 15:10 war der Einsatz für die Rettungskräfte beendet

