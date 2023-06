POL-PDWIL: Diebstahl von hochwertigen Fahrzeugteilen

Daun (ots) - Im Zeitraum 01.06.2023 bis 05.06.2023 begaben sich bisher unbekannte Täter in die Wehrbüschkapelle in Daun und versuchten hier den Opferstock aufzubrechen. Das Vorhaben misslang, die Täter entfernten sich unerkannt. Jegliche Hinweise zur Tat oder dem möglichen Verursacher dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Sven Lehrke, PHK ...

mehr