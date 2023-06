POL-PDWIL: Fußstreifentätigkeit kommt gut an

Gillenfeld (ots) - Am 05.06.2023 gegen 16:00 Uhr kam es in der Badeanstalt in Gillenfeld zu einer Körperverletzung zwischen einem 14-jährigen und einem 11-jährigen Jugendlichen. Die anfänglich verbale Auseinandersetzung eskalierte derart, dass der 14-Jährige den 11-Jährigen verletzte. Beide Beteiligten wurden ihren Eltern übergeben, es wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte ...

