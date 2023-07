Feuerwehr Langenfeld

FW-Langenfeld: BAB3 Kleintransporter umgekippt

Langenfeld (ots)

Am frühen Morgen des 29. Juli 2023 wurde die Feuerwehr Langenfeld um 6:59 Uhr auf die BAB 3 in Fahrtrichtung Oberhausen zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Dort war es kurz vor der Abfahrt Solingen zu einer Kollision zwischen einem LKW und einem Kleintransporter gekommen. Der Fahrer des Kleintransporters verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kippte dann auf die Seite. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnten sich die zwei Insassen des Fahrzeugs aus diesem befreien. Die Feuerwehr leitete Absperrmaßnahmen ein. Der Rettungsdienst versorgt die insgesamt drei Verletzten. Der Fahrer verletzte sich bei diesem Unfall schwer, sein Beifahrer leicht. Beide wurden in nahe gelegene Krankenhäuser transportiert. Nach Abschluss der Rettungsmaßnahmen wurde der Transporter durch ein Bergungsunternehmen wieder auf die Reifen gestellt und abtransportiert. Auch diese Maßnahmen wurden durch die Feuerwehr abgesichert. Insgesamt war die Feuerwehr mit neun Fahrzeugen an der Einsatzstelle. Gegen 8:30 Uhr konnte der Einsatz für beendet erklärt werden

