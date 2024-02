POL-NI: Wölpinghausen- Einbruch in Einfamilienhaus

Nienburg (ots) - (Oth) Am 28.02.2024, ereignete sich gegen 06:10 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Straße "Am Brahmberg" in Uchte. Eine 59-Jährige befuhr mit einem Toyota die Straße "Am Brahmberg" in Fahrtrichtung der Berggartenstraße. Kurz vor der Einmündung der Berggartenstraße ist ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer der 59-Jährigen auf ihrer Fahrspur ...

