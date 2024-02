Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Uchte- Pkw kollidiert mit einem Baum: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Nienburg (ots)

(Oth) Am 28.02.2024, ereignete sich gegen 06:10 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Straße "Am Brahmberg" in Uchte. Eine 59-Jährige befuhr mit einem Toyota die Straße "Am Brahmberg" in Fahrtrichtung der Berggartenstraße. Kurz vor der Einmündung der Berggartenstraße ist ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer der 59-Jährigen auf ihrer Fahrspur entgegengekommen.

Die Uchterin musste nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem unbekannten Fahrzeug zu verhindern. Hierdurch kollidierte sie mit einem neben der Fahrbahn befindlichem Baum.

An dem Toyota und dem Baum entstand ein Sachschaden im Wert von 1.500 Euro. Die Fahrzeugführerin wurde bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei Stolzenau hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet Zeugen oder Hinweisgeber sich unter 05761/9020-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell