Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung durch Graffiti

Bexbach (ots)

Zwischen dem 06.11.2023, ca. 18:00 Uhr und dem 10.11.2023, ca. 17:40 Uhr kam es in der Mühlenstraße in 66450 Bexbach-Kleinottweiler an einem Gebäude zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti. An die Außenwände sowie Türen und Fenster wurden diverse Schriftzüge in silberner und goldener Farbe angebracht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell