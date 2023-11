Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Nötigung im Straßenverkehr

Bexbach (ots)

Am Freitag, den 10.11.2023 gegen 14:30 Uhr, kam es in der "Oberen Hochstraße" in 66450 Bexbach-Oberbexbach in Höhe Einmündung "Stockwäldchen" zu einem riskanten Überholmanöver eines 28-jährigen Fahrers von einem weißen BMW, welcher an dem 70-jährigen Fahrer eines roten Opel vorbeifuhr. Der rote Opel habe aufgrund des herannahenden Gegenverkehrs abbremsen und ausweichen müssen. Im Anschluss kam es zu Streitigkeiten.

Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu dem Verkehrsvorgang geben können. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

