Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht

Blieskastel (ots)

Ein bisher unbekanntes, vermutlich größeres, Fahrzeug streifte in 66440 Niederwürzbach, In der Kirchdell, einen am rechten Fahrbahnrand geparkten, weißen Kleinwagen. Die Unfallzeit liegt zwischen dem 08.11.2023, ca. 16:00 Uhr und dem 09.11.2023, ca. 14:00 Uhr. Der Kleinwagen wurde an der Fahrzeugseite rechts erheblich beschädigt. Der Verursacher hatte sich nach dem Anstoß von der Unfallstelle entfernt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Homburg zu melden. Tel. 06841 1060.

