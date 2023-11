Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Schwerer Raub

Homburg (ots)

Wie bereits in der Pressemitteilung am 20.10.2023 veröffentlicht, ereignete sich am Freitag den 20.10.2023, gegen 13:30 Uhr, eine schwere Raubstraftat zum Nachteil einer Familie in einem Mehrparteienhaus in der Nahestraße in Homburg-Erbach.

Zwei bislang unbekannte Täter verschafften sich unter einem Vorwand Zutritt in die Wohnung der Geschädigten. Die Täter erbeuteten dort unter erheblicher Gewaltanwendung unter anderem wertvollen Goldschmuck. Nach der Tat flüchteten beide zu Fuß von der Nahestraße über die Inastraße, vorbei an der Tafel Homburg e.V., zur Lappentascher Straße. Dort verliert sich ihre Spur.

Von den Geschädigten werden die Tatverdächtigen wie folgt beschrieben:

Personenbeschreibung Täter 1:

- unmaskiert -

männlich, 35-40 Jahre, arabischer Phänotyp, 180 - 190 cm groß, schmale Statur, kurzer dunkler Bart, kurze dunkle Haare - Halbglatze, dunkle Augen, schwarze Kleidung, schwarze Jacke mit auffällig großen Taschen ("Anglerjacke"), sprach gebrochenes Deutsch

Personenbeschreibung Täter 2:

männlich, arabischer Phänotyp, 1,75-1,80 m groß, schmale Statur, dunkle Augen, maskiert mit schwarzem Bandana - Halstuch und schwarzer Mütze, braune Haare, schwarze Umhängetasche, sprach gebrochenes Deutsch

Die Geschädigten konnten mittlerweile von dem unmaskierten Täter (Täter 1), wie nachfolgend dargelegt, ein Phantombild erstellen:

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell