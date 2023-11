Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Versuchter Betrug zum Nachteil eines älteren Ehepaares in Blieskastel- Wolfersheim

Blieskastel (ots)

In Blieskastel- Wolfersheim kam es am Dienstag, 07.11.29023, zu einem versuchten Betrug zum Nachteil eines Ehepaares. Demnach erhielt der Ehemann gegen 10:10 Uhr einen Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten, welcher vorgaukelte, nach einem fingierten Raub in der Ortschaft Wertsachen des Ehepaares in Sicherheit bringen zu wollen. Hierfür würde ein Polizeibeamter in zivil vorbeikommen und die Wertsachen entgegennehmen. Erst nachdem die Ehefrau nach Hause gekommen war, flog der Betrugsversuch auf und der Abholer suchte das Weite. Zu einem Vermögensschaden für das Ehepaar war es nicht gekommen.

Nach Angaben der Geschädigten stieg der Abholer gegen 14:00 Uhr in der Wolfharistraße in einen weißen Audi A 7, vermutlich mit französischen Kennzeichen, welcher in Richtung Blieskastel flüchtete. Die Personenbeschreibung des Abholers lautet wie folgt: männlich, ca. 185 bis 190 cm groß, schlanke Statur, ca. 30 Jahre alt, kürzere, braune Haare, ungepflegter Spitzbart, bekleidet mit einer dunklen Steppjacke und Hose. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche das verdächtige Fahrzeug bzw. den oben beschriebenen Täter in der Wolfharistraße gesehen haben. Insbesondere werden Hinweise zum verwendeten Kennzeichen benötigt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg in Verbindung zu setzen (06841-1060).

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell