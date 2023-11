Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Betrug durch Spendensammlerin in der Innenstadt von Blieskastel und Homburg

Homburg, Blieskastel (ots)

Am Mittag des 06.11.2023 sammelte eine weibliche Person auf dem Parkplatz eines Sonderpostenmarkts und vor der daneben befindlichen Postfiliale in der Florianstraße in Blieskastel in betrügerischer Absicht Spenden für angeblich taubstumme Personen. Die Frau verursachte hierdurch bei mindestens einer Dame einen Vermögensschaden.

Weiterhin versuchte die gleiche weibliche Person im Anschluss im Innenstadtbereich von Homburg betrügerisch Geld zu erlangen. Entdeckt wurde diese in einem Drogeriemarkt in der Talstraße. Nachdem sie auf den Betrug angesprochen wurde, flüchtete sie in Richtung Enklerplatz. Die Frau konnte im Nachgang durch die Polizei einer Kon-trolle unterzogen werden. In hiesigem Fall sind bislang keine Geschädigten bekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder weitere Geschädigte, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell