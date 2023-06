Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugenaufruf nach begangener Verkehrsunfallflucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Neustadt/Wstr.: Im Zeitraum vom Samstag, den 10.06.2023 von 14:00 - 15:00 Uhr kam es am Bayerplatz in Neustadt/Wstr. vor dem dortigen Einzelhandelsgeschäft zu einer Verkehrsunfallflucht. Die geschädigte Verkehrsunfallbeteiligte habe ihr Fahrzeug der Automarke VW vor dem genannten Markt ordnungsgemäß abgestellt. Der/Die Verursacherin habe vermutlich beim Ausparken, dass Fahrzeug der Geschädigten touchiert und habe sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt. Es entstand hierbei leichter Sachschaden. Bei dem verursachenden PKW könnte es sich nach polizeilichen Ermittlungen um ein blaues Fahrzeug gehandelt haben. Zeugen die den Unfallhergang beobachtet oder den Fahrer erkannt haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Neustadt/Weinstraße zu melden.

