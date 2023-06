Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht im Weinberg

Neustadt/Weinstraße (ots)

Neustadt/Wstr.: Im Zeitraum von Freitag, den 02.06.2023 bis Freitag, den 09.06.2023 kam es an einem Weinberg in der Nähe der Adolf-Kolping-Straße in Neustadt/Wstr. hinter dem dortigen Supermarkt zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei habe ein unbekannter Fahrzeugführer mehrere Stahlpfosten touchiert, sodass einzelne Reben abbrachen. Der/Die Verursacher/in verließ anschließend unerlaubt die Unfallörtlichkeit. Anhand des Spurenbildes besteht der Verdacht, dass es sich bei dem Unfallfahrzeug um einen Traktor gehandelt haben könnte. Der Sachschaden kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht umfänglich beziffert werden. Zeugen die den Unfallhergang beobachtet oder den Fahrer erkannt haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Neustadt/Weinstraße zu melden.

