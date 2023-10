Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Verkehrsunfallflucht in Michelstadt - Zeugen gesucht

Michelstadt (ots)

Am Samstag (23.09.) parkte eine 41-jährige Odenwälderin ihren roten VW Golf Sportsvan in der Zeit von 15:00 bis 16:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters in der Walther-Rathenau-Allee in Michelstadt. Als die Dame an ihren Pkw zurückkehrte, musste diese Beschädigungen am Fahrzeugheck feststellen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand touchiert ein unbekanntes Fahrzeug das Fahrzeugheck des Pkws und entfernt sich von dem Unfallort, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.000 EUR geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang sowie dem Verursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Erbach (06062/953-0) telefonisch in Verbindung zu setzen.

