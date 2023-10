Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Einbruch in Einfamilienhaus/Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Nachdem bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Kiefernweg eingebrochen sind, sucht die Polizei nach Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge machten sie sich die Kriminellen in der Zeit zwischen dem 26. September und Dienstag (10.10.) an einem Fenster zu schaffen. Schließlich gelangten sie ins Innere des Hauses. Was sie die ungebetenen Besucher dort entwendeten, müssen nun die weiteren Ermittlungen zeigen.

Wer in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, Kontakt mit den Ermittlerinnen und Ermittlern der Kriminalpolizei (K 21/22) in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960 aufzunehmen.

