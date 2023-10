POL-DA: Darmstadt: Zwei Autos im Visier Krimineller

Mörfelden-Walldorf (ots) - Nachdem bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Kiefernweg eingebrochen sind, sucht die Polizei nach Zeugen. Ersten Ermittlungen zufolge machten sie sich die Kriminellen in der Zeit zwischen dem 26. September und Dienstag (10.10.) an einem Fenster zu schaffen. Schließlich gelangten sie ins Innere des Hauses. Was sie die ungebetenen ...

