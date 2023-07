POL-MFR: (823) Mehrere Blockadeaktionen in Nürnberg

Nürnberg (ots) - Am Donnerstagabend (13.07.2023) kam es zu einem Brand im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Langwasser. Es entstand hoher Sachschaden. Eine 46-jährige Zeugin, die sich in dem Mehrparteienhaus in der Reinerzer Straße aufhielt, bemerkte gegen 21:00 Uhr Rauch auf dem Balkon und verständigte die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte öffneten einen Teil ...

mehr