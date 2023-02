LPI-EF: Simson Moped gestohlen

Landkreis Sömmerda (ots) - Am Mittwoch führte die Polizei aufgrund von Bürgerbeschwerden in der Udestedter Straße von Kleinmölsen Geschwindigkeitskontrollen durch. Innerhalb von knapp fünf Stunden erwischten die Polizisten drei Autofahrer, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h überschritten. Allerdings befand sich unter den Erwischten ein Seat-Fahrer aus dem Zulassungsbereich Sömmerda, der es besonders eilig hatte. Er wurde an einer Messstelle mit 98 ...

mehr