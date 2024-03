Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Schwerer Verkehrsunfall

Mettingen (ots)

Am Freitagnachmittag (01.03.24) kam es gegen 15.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Neuenkirchener Straße, Höhe Kowallstraße. Eine 28-jährige Frau aus Recke fuhr mit einem BMW auf der Neuenkirchener Straße in Richtung Neuenkirchen. Sie beabsichtigte nach links in die Kowallstraße abzubiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Motorradfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der 22-jährige Motorradfahrer aus Mettingen wurde durch den Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die 28-jährige Reckerin wurde leicht verletzt. Das Auto und auch das Motorrad waren so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt wurden. Der Sachschaden wird insgesamt auf 20.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell