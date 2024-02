Polizei Bielefeld

POL-BI: Junge Täter nach Kioskeinbruch gefasst

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Sennestadt - In Sennestadt ist es Streifenbeamten und einem Diensthundeführer am frühen Sonntagmorgen, 11.02.2024, gelungen, zwei jugendliche Tatverdächtige nach einem Einbruch in einen Kiosk an der Elbeallee zu stellen. Die Ermittler gehen Hinweisen nach, wonach ein dritter Tatverdächtiger beteiligt gewesen sein soll.

Gegen 04:20 Uhr sollen drei junge Täter die Eingangstür des Kiosks am Ehrenbergplatz mit Steinen eingeschlagen haben. In dem Geschäft sammelten die Einbrecher diverse Tabakwaren und eine kleine Summe Bargeld ein und verschwanden durch das Loch in der Eingangstür.

Der Eigentümer des Kiosks, der eine Nachricht zu dem Einbruchsalarm erhielt, informierte die Polizei. Streifenbeamte entdeckten einen Teil der Beute vor dem Geschäft. Bei der Fahndung nach den Tatverdächtigen trafen sie auf zwei 14-jährige Bielefelder. Einer wurde hinter dem Gebäude durch einen Diensthund aufgespürt. Dabei erlitt er eine leichte Verletzung im Beinbereich, um die sich Rettungssanitäter anschließend kümmerten.

Nach der Anzeigenaufnahme übergaben Streifenbeamte die beiden polizeibekannten Jugendlichen an ihre Eltern.

Hinweise zu der Tat bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

