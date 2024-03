Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Fahrzeuge brennen in Tiefgarage

Emsdetten (ots)

Am Samstagmorgen (02.03.24) wurden Polizei und Feuerwehr um 05.12 Uhr zu einem Brand in einer Tiefgarage in der Straße "Am Strietbach" gerufen. Vor Ort konnten von den Einsatzkräften zwei ausgebrannte Krafträder aufgefunden werden, die nicht mehr in Flammen standen. Zudem wurde ein PKW aufgefunden, in dem Brandstellen festgestellt wurden. Durch das Feuer wurde auch das Gebäude in Mitleidenschaft gezogen. Zur Höhe des gesamten Sachschadens liegen bislang keine Informationen vor. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Taten aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben zu den Fahrzeugbränden machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Emsdetten unter 02572-93064415 zu melden.

