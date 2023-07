Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Paketdieb scheiterte

Gera (ots)

Gera: Eine Packstation der Deutschen Post nahm am gestrigen Tag (26.07.2023) ein bislang unbekannter Täter ins Visier. Offenbar zwischen 11:00 Uhr und 14:50 Uhr machte sich der Dieb an dem Packautomaten in der Schleizer Straße in Gera zu schaffen und verfolgte scheinbar das Ziel, eines der Paketfächer aufzubrechen. Letztlich scheiterte das Vorhaben. Ein Zeuge bemerkte schließlich den Schaden und informierte die Geraer Polizei. Diese leitete die Ermittlungen zum Geschehen (0193871/2023) ein und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen. (RK)

