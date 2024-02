POL-REK: 240226-3: Schülerin bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Pulheim (ots) - Täter hebelten Terrassen- und Balkontür auf Nach zwei Einbrüchen am Wochenende (24. und 25. Februar) in Pulheim hat die Polizei Rhein-Erft-Kreis die Fahndung nach den bislang unbekannten Tätern aufgenommen. Nach Angaben des Geschädigten verschafften sich Unbekannte am Samstagabend (24. Februar) zwischen 17.30 Uhr und 19 Uhr Zutritt zum Einfamilienhaus am Roßackerweg. Die Polizisten stellten mehrere ...

mehr