Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240226-2: Zeugensuche nach Einbrüchen in Pulheim

Pulheim (ots)

Täter hebelten Terrassen- und Balkontür auf

Nach zwei Einbrüchen am Wochenende (24. und 25. Februar) in Pulheim hat die Polizei Rhein-Erft-Kreis die Fahndung nach den bislang unbekannten Tätern aufgenommen.

Nach Angaben des Geschädigten verschafften sich Unbekannte am Samstagabend (24. Februar) zwischen 17.30 Uhr und 19 Uhr Zutritt zum Einfamilienhaus am Roßackerweg. Die Polizisten stellten mehrere Hebelmarken an der Terrassentüre fest. Sie sicherten die Spuren und fertigten eine Anzeige.

Im Bereich der Von-Humboldt-Straße gelangten Täter nach ersten Erkenntnissen in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagabend über den Balkon in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauseses. Auch hier setzten sie einen Gegenstand zum Aufhebeln der Balkontüre ein. In der Wohnung der Geschädigten nahmen sie unter anderem Bargeld und Uhren an sich.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 bitten Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit machen können, sich über die Rufnummer 02271 81-0 oder per Mail an postfach.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden.

Die Polizei rät Betroffenen, die einen Wohnungseinbruch in ihrem zu Hause oder ihrer Arbeitsstelle feststellen:

- Ruhe bewahren und umgehend den Notruf der Polizei 110 wählen. - Nichts anfassen und den Tatort so belassen wie er ist, damit die alarmierten Beamten Spuren sichern können. - Niemals selbst in Gefahr bringen. Verlassen Sie das Gebäude wieder, wenn Hinweise vorliegen, dass die Täter noch dort sind.

Nützliche Informationen zum Thema Einbruchschutz erhalten Sie bei unseren Expertinnen und Experten der Kriminalprävention. https://rhein-erft-kreis.polizei.nrw/artikel/riegel-vor-sicher-ist-sicherer-1 (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell