POL-LB: Ludwigsburg: Beteiligte flüchten nach Unfall in der Groenerstraße

Ludwigsburg (ots)

Ein 89-Jähriger fuhr am Montag (11.12.2023) gegen 13:00 Uhr mit seinem Audi A3 über eine abschüssige Ausfahrt vom Parkdeck eines Einkaufszentrums in der Groenerstraße in Ludwigsburg. Ihm entgegen kam eine unbekannte Person mit einem ebenfalls unbekannten Pkw, die von der Groenerstraße aus die steile Auffahrt zum Parkdeck hinauffahren wollte. Aus noch unbekannter Ursache kam es dabei zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 89-Jährige, der offenbar noch nach rechts auszuweichen versuchte, streifte zudem die Betonwand entlang der Rampe. Beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge entfernten sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Senior fuhr mit seinem Audi nach Hause und informierte dort seine Tochter, die schließlich die Polizei verständigte. An dem A3 entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Die Höhe des Schadens am Parkhaus ist noch unbekannt. Das zweite, noch unbekannte Fahrzeug müsste auf der linken Fahrzeugseite ebenfalls beschädigt sein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang und dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ludwigsburg unter Tel. 07141 18-5353 oder per Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

