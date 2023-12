Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Zeugen nach Verkehrsunfall auf der L1140 gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ditzingen sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montag (11.12.2023) gegen 15:35 Uhr auf der Landesstraße 1140 bei Schwieberdingen ereignete. Ein 49 Jahre alter Opel-Lenker fuhr auf der L1140 von Hemmingen kommend in Richtung Bundesstraße 10, als ihm ein noch unbekannter Fahrer eines dunklen SUV mit Ludwigsburger Zulassung (LB-) entgegenkam. Der SUV soll dabei aus noch ungeklärter Ursache kurz nach der Abzweigung in Richtung Schwieberdingen auf die Fahrbahn des 49-Jährigen geraten sein, sodass dieser nach links ausweichen musste, um eine Frontalkollision zu verhindern. Im weiteren Verlauf geriet der Opel-Lenker in einen angrenzenden Grünsteifen, schanzte eine Böschung hinunter und prallte schließlich gegen einen Baum. Der 49-Jährige wurde leicht verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An dem Opel entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07156 4652-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell