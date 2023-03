Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Einbrecher am Werk

Am Sonntag brachen Unbekannte in Gaststätten in Heidenheim ein.

In der Zeit zwischen 5 Uhr und 9 Uhr stiegen Unbekannte in drei Gaststätten beim Eugen-Jaekle-Platz ein. Nach den ersten Erkenntnissen hebelten die Unbekannten Türen auf und gelangten so ins Innere. Dort durchwühlten sie Räume und Schränke nach Brauchbarem. Sie fanden zwei Geldbeutel. Die machten sie zu ihrer Beute. Spezialisten der Polizei sicherten Spuren. Die Polizei Heidenheim (Tel. 07321/322-432) ermittelt nun nach den Tätern. Sie prüft auch, ob ein Zusammenhang zu einem Einbruch am Sonntag in eine Wohnung am Eugen-Jaekle-Platz besteht. Die Höhe des Schadens ist bislang unklar.

Hinweis der Polizei:

Geschäfte, Gaststätten, Büros, Praxen und andere Gewerbe- und Freizeiträume sind nach polizeilichen Erfahrungen immer wieder Ziele von Einbrechern. Da Fenster und Türen meist die Schwachstellen eines Gebäudes bilden, stehen sie im Fokus der Einbrecher. Ihnen kann die Arbeit erschwert werden, indem Sicherungen installiert werden. Wie man sich außerdem gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Biberach und Umgebung ist diese unter Tel. 0731/1881444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Gebäude sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

