Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Schule im Stadtteil Buch mit Farbe beschmiert

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Personen haben am vergangenen Wochenende (Freitag, 08.12.2023 - Montag, 11.12.2023) ein Schulgebäude in der Breslauer Straße in Bietigheim-Bissingen an vier Stellen mit schwarzer Farbe beschmiert und verschiedene Zeichen und Buchstaben hinterlassen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07142 405-0 oder per Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

