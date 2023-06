Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Direktionsübergreifende Sonderkontrolle "Krad"

Bücken (ots)

(OPP) Am Samstag, den 10.06.2023, führten Beamtinnen und Beamte der Polizeidirektionen Göttingen und Oldenburg einen kreisübergreifenden Kontrolltag zum Thema motorisierte Zweiräder in den Landkreisen Nienburg und Diepholz durch. Kradfahrer nutzen bei gutem Wetter die kurvenreichen Straßen in den angrenzenden Landkreisen sehr häufig für ihre Ausfahrten, wobei sich hier auch immer wieder teils schwere Verkehrsunfälle, meist mit tragischem Ausgang für die Zweiradfahrer, ereignen. Aber auch Beschwerden über erhöhte Geschwindigkeiten und erhebliche Lautstärken durch hochdrehende Motoren werden immer wieder an die Polizei herangetragen. In den vergangenen Jahren führten Polizeibeamte des Polizeikommissariats Hoya immer wieder anlassbezogene Kontrollen an Unfallschwerpunkten durch. Unterstützung erhielten die örtlichen Einsatzkräfte erneut durch versierte Polizeibeamte der "Sonderkontrollgruppe Krad" der PD Göttingen. Kontrollstellen mit einhergehenden Geschwindigkeitsmessungen wurden an dem Samstag in Bücken an der Kreisstraße 136 -Essener Heide- sowie an der Landesstraße 331 in Martfeld und an der Landesstraße 330 in Bruchhausen-Vilsen -Gehlbergen- eingerichtet. Negativer Spitzenreiter bei den 34 Geschwindigkeitsmessungen war ein Motorradfahrer mit vorwerfbaren 133 km/h bei erlaubten 70 km/h. Hier kommen 600 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie zwei Monate Fahrverbot auf den Fahrer zu. Ein Autofahrer, der ebenfalls den 70 km/h Bereich durchfuhr, wurde mit vorwerfbaren 117 km/h gemessen. Auch ihn erwartet, neben einem einmonatigen Fahrverbot, zwei Punkten in Flensburg eine Geldbuße in Höhe von 320 Euro. Von den Messungen befanden sich dreizehn Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen im Bußgeldbereich, lediglich bei zweien wurden geringere Verwarngelder erhoben. An einem Krad Honda konnten die Beamten und Beamtinnen feststellen, dass sich daran ein Kennzeichen einer KTM befand. Dreister weise wurde bei der Kontrolle auch der "falsche" Fahrzeugschein vorgelegt. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen einer Urkundenfälschung. Mittels Spezialgeräts wurden an dem Tag auch Dezibel-Messungen an den Krädern durchgeführt. An einem Krad wurden 101 Dezibel (db) gemessen. Nach Abzug eines Toleranzwertes von 5 db wurde hier eine Überschreitung von 7 db vorgeworfen. Da eine Erhöhung von 10 db für das menschliche Ohr als doppelt so laut wahrgenommen wird, werden diese Messungen nicht als Bagatelle angesehen, sondern wurden ebenfalls in einem Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren zur Anzeige gebracht. Häufig wurden Mängelmeldungen ausgestellt, das die Kräder nicht eingetragene Rad-Reifenkombinationen montiert hatten. Durch größere Reifen als zulässig erhöhen sich teilweise die Geschwindigkeiten. Aber auch andere Fahrzeugteile, wie Auspuffanlagen, Außenspiegel oder Beleuchtungseinrichtungen gerieten in den Fokus. Hier fehlten bei siebzehn Krädern die Eintragungen in die Fahrzeugscheine oder es wurden entsprechende Teile-Gutachten überhaupt nicht mitgeführt. An vier Krädern waren die Mängel derart schwerwiegend, dass die Betriebserlaubnis erloschen war. Hier gilt es die Mängel zurückzubauen oder eintragen zu lassen. Eine erneute Vorführung bei der Polizei oder einem spezialisierten Betrieb, in einem engen Zeitfenster, ist anschließend unabdingbar. Aber auch ganz andere "Fische" gingen den Kontrolleuren in Netz. Bei einem anderen, zu schnell unterwegs gewesenen, Motorradfahrer wurde festgestellt, dass dieser zur Festnahme ausgeschrieben war. In der Vergangenheit hatte er offensichtlich eine Geldstrafe nicht bezahlt. Nach der Entrichtung eines höheren dreistelligen Geldbetrages vor Ort konnte er weiterfahren, wobei die erneute Geldstrafe wegen des Geschwindigkeitsverstoßes nicht lange auf sich warten lässt. Im Abschluss lässt sich vom Gesamtorganisator des Kontrolltages, Polizeikommissar Jan-Niklas Bösche sagen, dass es eine große Akzeptanz und eine gute, freundliche Stimmung bei den Kradfahrenden gegeben hatte. Viele von ihnen zeigten viel Verständnis für die Kontrollaktionen. Auch die Anwohnerinnen und Anwohner zeigten sich sehr erfreut über die Kontrollen, die in unregelmäßigen Abständen immer wieder durchgeführt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell