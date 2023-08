POL-MK: Mit 104 statt 50 km/h "geblitzt"

Lüdenscheid (ots) - Ein 39-jähriger, in Altena gemeldeter Mann beschäftigte in der Nacht zum Samstag die Polizei in Lüdenscheid. Kurz nach 1.30 Uhr torkelte er über die Fahrbahn der Altenaer Straße. Ein Rettungswagen, begleitet von einer Polizeistreife, brachte den Mann ins Krankenhaus. Dort weigerte er sich jedoch, sich behandeln zu lassen. Offenbar ganz ...

mehr