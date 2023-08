Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wallbox-Ladekabel gestohlen/ Einbrüche in Wohnungen

Hemer (ots)

Ein 36-jähriger Mann, der in Hemer gemeldet ist, steht im Verdacht, das gesicherte Ladekabel einer Wallbox gestohlen zu haben. Der rechtmäßige Eigentümer bemerkte den Diebstahl am Freitagnachmittag und führte den Film den hinzu gerufenen Polizeibeamten die Aufnahmen seiner Überwachungskamera: Sie zeigten einen Mann, den die Polizeibeamten bereits aus anderen Einsätzen kannten. Deshalb klingelten die Polizeibeamten bei dem Tatverdächtigen, der den Diebstahl leugnete. Über die Staatsanwaltschaft wurde ein gerichtlicher Durchsuchungsbeschluss beantragt. Diese Durchsuchung förderte allerdings kein Diebesgut zum Vorschein. Dennoch fertigten die Polizeibeamten eine Strafanzeige wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

Die Polizei musste am Wochenende zwei Wohnungseinbrüche in Hemer aufnehmen. In der Nacht zum Samstag sind Unbekannte Am Wernshagen in ein Haus eingebrochen. Der oder die Täter durchsuchten Möbel und stahlen Bargeld und drei Uhren. Zwischen dem 10. August und dem vergangenen Sonntagmorgen wurde an der Bräuckerstraße eine Wohnungstür aufgebrochen. Angaben zur möglichen Beute konnten bei Anzeigenaufnahme nicht gemacht werden. (cris)

