Polizei Gütersloh

POL-GT: LKW kommt von Fahrbahn ab und kippt um

Gütersloh (ots)

Rheda- Wiedenbrück (FN) Am Karfreitag, 07.04.2023 wurde der Polizei gegen 12:30 Uhr ein Verkehrsunfall mit einem LKW auf der Beckumer Strasse in Rheda- Wiedenbrück OT Batenhorst, Höhe Grenzweg gemeldet. Ein LKW Mercedes- Benz Actros mit Auflieger eines Beckumer Unternehmens, der die Beckumer Strasse in Richtung Stromberg befuhr, kam an der Unfallstelle nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte im folgenden nach rechts auf den dort befindlichen Acker. Die 51- jährige LKW- Fahrerin aus Beckum gab an, sie sei aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeugs nach rechts ausgewichen und habe dabei die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Am LKW und an der angrenzenden Ackerfläche entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca 20.000 EUR. Für die Bergung des LKW wurden 2 Kräne eines ortsansässigen Unternehmens benötigt. Für die Dauer der Bergung des LKW musste die Stromberger Strasse in Höhe der Unfallstelle komplett gesperrt werden. Aufgrund des feiertagsbedingt geringen Verkehrsaufkommens kam es zu keinen gravierenden Verkehrsbehinderungen, der Verkehr wurde an der Unfallstelle abgeleitet. Nach der Bergung des verunfallten LKW musste durch ausgelaufene Betriebsstoffe verunreinigte Erde durch ein Spezialunternehmen aufgenommen und entsorgt werden.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell