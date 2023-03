POL-PDTR: Verkehrsunfallgeschehen der Polizeiinspektion Birkenfeld am 8. März 2023

Hermeskeil (ots) - Ein Radfahrer befuhr am 08.03.23 gegen 19:30 Uhr die Trierer Straße aus Fahrtrichtung Hermeskeil Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Höfchen. In dem Bereich vor dem Kreisverkehr Trierer Straße/ Am Dörrenbach/ Bahnhofstraße wollte der Radfahrer an einem auf der Fahrbahn geparkten PKW vorbeifahren. Beim Vorgang des Ausscherens überholte den Radfahrer jedoch ein schwarzer Kombi mit einem geringen ...

mehr