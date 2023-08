Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schwarzfahrer schlagen Kontrolleur/ Fahrradfahrer droht mit Reizgas, Paketfahrer mit Waffe/ Einbrecher stehlen Telefone/ Steinewurf auf Kioskbesitzer/ Einbrüche in Geschäfte u.a.

Iserlohn (ots)

Zwei mutmaßliche Schwarzfahrer haben am Freitagnachmittag einen Bus-Kontrolleur geschlagen. Mitarbeiter der MVG kontrollierten gegen 14.30 Uhr die Fahrgäste im Bus der Linie 16. Dabei traf sie drei Jugendliche, von denen zwei keinen Fahrausweis vorzeigen konnten. Weil sie sich weigerten, ihre Personalien anzugeben, riefen die Kontrolleure die Polizei und stiegen zusammen mit den Jugendlichen am Fritz-Kühn-Platz aus. Als sich einer der Kontrolleure kurz abwandte, flüchtete der erste. Den zweiten konnte der Kontrolleur am Kragen packen, worauf ihm der einen Schlag gegen den Kopf verpasste. Die beiden kugelten über den Rasen. Unbeteiligte gingen dazwischen. Die Jugendlichen entkamen. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Ergebnis. Die Videoaufnahmen aus dem Bus wurden gesichert. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und bittet um Hinweise unter Tel. 9199-0.

Ein 38-jähriger Mann hat am Sonntag an der Leckingser Straße einen Kioskbesitzer und sein Fahrzeug mit Steinen beworfen. Der 40-jährige stand vor seinem Kiosk, als der 38-Jährige ihn ohne Grund beschimpfte und beleidigte. Als sich der 40-Jährige räusperte, der andere solle ihn in Ruhe lassen, griff der auf den Boden und warf Steine auf ihn und sein Auto. Mindestens ein Stein traf den Kiosk-Besitzer am Kopf. Ein Stein hinterließ eine Beule in der Auto-Tür. Eine Nahbereichssuche nach dem namentlich bekannten Tatverdächtigen verlief ohne Erfolg. Auch an seiner Meldeadresse war er nicht anzutreffen. In der folgenden Nacht wurden die Eingangstür des Kiosks mit Steinen eingeschmissen. Der oder die Täter entwendeten Zigaretten.

Ein Fahrradfahrer hat am Schüttholzweg einen Pkw-Fahrer mit Reizgas bedroht. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag kurz nach 13 Uhr an der Nußbergstraße. Der 39-jährige Pkw-Fahrer überholte einen Pedelec-Fahrer nach eigenen Angaben mit ausreichendem Seitenabstand. Als er gerade neben dem Rad vorbeifuhr, habe der Radfahrer unvermittelt nach links gelenkt. Die Fahrzeuge streiften sich nicht. Doch der Radfahrer schrie hinter dem Pkw-Fahrer her, er solle stehenbleiben. An der Kreuzung Schapker Weg/Dortmunder Straße musste der Pkw-Fahrer warten. Der Radfahrer holte auf, stieg von seinem Pedelec und forderte den Pkw-Fahrer mit gezogenem Reizstoff-Sprühgerät "zum Kampf" auf. Der Pkw-Fahrer gab Gas und flüchtete, der Pedelec-Fahrer verfolgte ihn noch ein Stück. Der Pkw-Fahrer holte die Polizei. Eine Nahbereichsfahndung nach dem Pedelec-Fahrer verlief ohne Erfolg. Der Unbekannte ist ca. 35 Jahre alt und 1,85 Meter groß und hat kurze, blonde Haare. Er trug dunkle, kurze Radsportkleidung undeine schwarze Kappe mit dem Schirm nach hinten. Das schwarze Pedelec hat gelbe Akzente. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 9199-0.

Ein 49-jähriger Mann aus Oberhausen hat am Freitagmorgen an der Schulstraße einen anderen Pkw-Fahrer mit einer Waffe bedroht. Eine Zeugin meldete der Polizei kurz nach 11 Uhr, dass der Fahrer eines Paketwagens einen Gegenstand auf den Fahrer eines anderen Wagens halten würde. Die Polizeibeamten befragten den bedrohten Autofahrer. Demnach kam es beim Wenden zu einem Streit mit dem unbekannten Paketfahrer, weil der sehr schnell auf ihn zugefahren sei. Als er sich beschwerte, habe der Paketwagenfahrer eine Pistole gezogen, ihn bedroht und sei dann weggefahren. Im Rahmen der folgenden Fahndung entdeckten die Polizeibeamten den beschriebenen Paketwagen an einer Tankstelle an der Schlesischen Straße. Im Fahrzeug fanden die Polizeibeamte eine Waffe, die sich später als Waffen-Nachbildung herausstellte. Der Paketfahrer wurde im Verkaufsraum der Tankstelle festgenommen. Er äußerte später, dass er so etwas öfter mache, um Streits zu bewältigen. Ein Drogenvortest verlief positiv. Ein Arzt nahm dem 49-Jährigen eine Blutprobe ab. Die Anscheinswaffe und der Führerschein des Oberhauseners wurden sichergestellt. Die Polizeibeamten schrieben Anzeigen wegen Bedrohung und einer Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

In der Nacht zum Samstag sind Unbekannte über ein Kellerfenster in Büroräume eines Pflegedienstes an der Nordstraße eingebrochen. Die Täter entwendeten 25 Diensttelefone und eine Ladestation. Zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen wurde in ein Geschäft an der Leckingser Straße eingebrochen. Die Täter entwendeten zwei Festnetztelefone, einen Schlüssel sowie die Glühbirnen im WC-Raum.

Am Wochenende häuften sich in Iserlohn Kennzeichen-Diebstähle. An der Seilerseestraße wurde am Samstag zwischen 11 und 13.15 Uhr das Versicherungskennzeichen eines Motorrollers gestohlen. In der Nacht zum Freitag In der Nacht zum Samstag verschwanden an der Barbarossastraße, am Föhrenweg und in der Schmölestraße Pkw-Kennzeichen.

Am Samstagnachmittag wurde am Bahnhofsplatz ein Fahrrad gestohlen. Der Eigentümer stellte es gegen 14 Uhr auf der Stellfläche für Fahrräder ab und sicherte es mit einem Schloss. Als er gegen 18 Uhr zurückkehrte, war das Rad samt Schloss verschwunden. Es handelt sich um ein rotes Bulls King Cobra Disc.

Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagabend durchtrennten Unbekannte am Karnacksweg die Metallstäbe eines Gartenschuppens und stehlen das daran befestigte Pedelec samt Sicherheitskette und Ladegerät. Es handelt sich um ein schwarzes Overvolt HAT 7.5W.

Zwischen Mittwoch und Donnerstag wurde an der Walter-Jost-Straße ein E-Scooter aus einem unverschlossenen Gartenhaus gestohlen.

Eine 65-jährige Frau wurde am Freitag kurz vor 13 Uhr nach dem Einkaufen in einem Supermarkt an der Mendener Straße bestohlen. Sie steckte ihre Geldbörse nach dem Bezahlen ihres Einkaufs in ihre Handtasche, ließ diese jedoch geöffnet. Auf dem Parkplatz merkte sie dann, dass die Geldbörse weg war.

