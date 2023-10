Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Zell unter Aichelberg - Gefahrgut ausgetreten

In einem Zustellfahrzeug war am Freitag in Zell ein Kanister undicht.

Ulm (ots)

Gegen 14.45 Uhr bemerkte der Fahrer eines Zustellfahrzeuge, dass aus einem geladenen Kanister Rauch und Flüssigkeit austrat. Kurzzeitig kam es zu einer kleinen Rauchentwicklung. Zu diesem Zeitpunkt stand sein Fahrzeug in der Ohmder Straße. Der 25-jährige Fahrer kam kurzfristig mit dem Stoff in Kontakt. Ob es zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen kam, ist nicht bekannt. Der Kanister war mit Salpetersäure befüllt. Die Feuerwehr rückte mit Spezialgerät an und sperrte den Bereich ab. Zu einer Umweltgefährdung kam es nicht. Das Zustellfahrzeug wurde am Ende auf ein Firmengelände verbracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

+++++++ 2070543 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

