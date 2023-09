POL-SO: Einbruch in Autohaus in der Hauptstraße in Warstein

Lippetal (ots) - In der Nacht von Montag, 21 Uhr, auf Dienstag, 05:30 Uhr, kam es in mindestens vier Fällen zu versuchten Diebstählen aus Kraftfahrzeugen. Ein bislang unbekannter Täter öffnete drei unverschlossene Pkw, die in der Straße "Auf der Kämpe" abgestellt waren und durchsuchte diese vergeblich nach Wertsachen. Gegen 02:35 Uhr in der Nacht wurde ein unbekannter Mann videografiert, der ein Grundstück in der ...

mehr