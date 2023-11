Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Fahrerflucht nach Kollision mit geparktem Auto: Polizei sucht Zeugen

Mönchengladbach (ots)

Am Sonntag, 19. November, ist es auf der Talstraße im Stadtteil Sasserath zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht gekommen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Unbekannter befuhr die Talstraße in Richtung B59 und kollidierte aus ungeklärter Ursache mit einem geparkten schwarzen Mercedes Kombi. Aufgrund der Stärke des Aufpralls wurde das Auto in einen links neben ihm geparkten grauen Peugeot 308 geschoben. Es entstand ein erheblicher Sachschaden an beiden Autos.

Eine 67-jährige Frau hatte gegen 12.30 Uhr einen lauten Knall gehört und aus dem Fenster geschaut. Dabei habe sie einen weißen Kastenwagen mit blauem Symbol an der hinteren rechten Fahrzeugseite gesehen, der mit hoher Geschwindigkeit in Richtung B59 fuhr.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. Ebenfalls wird der Fahrer oder die Fahrerin des weißen Kastenwagens gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (cr)

